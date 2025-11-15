Zaključeni birački spiskovi za izbore u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Zaključeni birački spiskovi za izbore u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zaključila je u ponoć biračke spiskove za lokalne izbore u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin, koji će biti održani 30. novembra.

Njeno Ministarstvo je saopštilo da je obezbeđena puna zakonitost, transparentnost i ažurnost podataka o biračima. Paunović je istakla da "Ministarstvo ostaje posvećeno tome da svaki građanin ostvari svoje pravo na glas na osnovu tačnih i potpunih podataka u biračkom spisku, kao i da lokalne samouprave imaju svu neophodnu podršku za organizovanje izbora u skladu sa zakonom".
