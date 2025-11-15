Zaključeni birački spiskovi za izbore u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin

Birački spiskovi za lokalne izbore 30. novembra u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin su zaključeni i ukupno je proglašeno 15 izbornih lista.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zaključila je u ponoć biračke spiskove za lokalne izbore u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin, koji će biti održani 30. novembra. Ministarstvo je saopštilo da je obezbeđena puna zakonitost, transparentnost i ažurnost podataka o biračima. Snežana Paunović je istakla da "Ministarstvo ostaje posvećeno tome da svaki građanin ostvari svoje pravo na glas na osnovu tačnih i potpunih podataka u biračkom