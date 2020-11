Tramp ostaje na vlasti! Velika najava američkog državnog sekretara (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

AMERIČKI državni sekretar Majk Pompeo odbija da prihvati pobedu Džoa Bajdena na predsedničkim izborima i danas je izjavio u Stejt departmentu da će "tranzicija u drugu Trampovu administraciju" biti laka.

- Biće to laka tranzicija u drugu Trampovu administraciju. Tačno. Svet gleda šta se događa. Prebrojaćemo sve glasove, a kada to uradimo biće ponovo prebrojani elektorski glasovi - rekao je Pompeo. Secretary of State Mike Pompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration." (There will not be a second Trump administration.) pic.twitter.com/rw4rDmXO98 — The Recount (@therecount) November 10, 2020 Tramp nije priznao projekcije po kojima je