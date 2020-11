Zlatibor i Kopaonik dobili ljutu konkurenciju: Sve više ljudi hrli na ovu planinu, gradnja cveta, ali su cene paprene

Blic pre 23 minuta | Predrag Vujanac

Divčibare će na proleće imati minimum 200 novih apartmana za posetioce, s obzirom na to da gradnja u ovom turističkom mestu ne prestaje, kao "posledica" privlačnosti za turiste kojih ni ove godine i pored epidemije nije bilo ništa manje nego lane. Za razliku od ostalih planinskih centara Srbije koji su u godini korone imali pad posete i do 40 odsto, broj noćenja na Divčibarama od 1. januara do septembra bio je 138.835, što je, po podacima Turističke organizacije