Kon nakon Kriznog štaba: Zatražili smo od vlasti uvođenje oštrih mera, sve će se znati do kraja dana

Glas Zapadne Srbije pre 50 minuta

Krizni štab je zasedao i razmatrao je da li će biti uvedene i nove mere, ali je epidemiolog Predrag Kon rekao da nijedna od njih, tokom sednice, nije doneta, ne isključivši mogućnost da budu usvojene i objavljene do kraja dana. - Ništa nije doneto za sada - rekao je Kon. - Medicinski deo je dao svoje, tražio je prilično oštro da se nešto promeni, za sada je to na ’stend baju’, ne znam do kada. Sve je to i pismeno poslato, dakle, mnogo toga je bilo komunikacijski