U Srbiji sutra sunčano, najviša dnevna temperatura 15 stepeni

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

U Srbiji će sutra ujutru biti mestimično maglovito uz slab prizemni mraz, tokom dana će biti pretežno sunčano, osim na severu Srbije gde će se niska oblačnost zadržati veći deo dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura kretaće se od nula do pet, a najviša od 10 do 15 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuju slab prizemni mraz, magla i niska oblačnost koja će se zadržati veći deo dana. Najniža temperatura biće od tri do pet, a najviša oko 10 stepeni. U nedelju i ponedeljak ujutru ponegde se očekuje slab prizemni mraz, dok će preko dana biti sunčano vreme. U ponedeljak se sredinom dana na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim