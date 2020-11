"Bude me na svaka dva sata, a unutra gazimo jedni preko drugih": Zarobljeni američki marinac otkriva kakav je život u pravom ruskom gulagu

Blic pre 53 minuta | I.Z.K.

Pol Vilan, američki marinac koji služi 16-godišnju kaznu u bivšem gulagu u Rusiji, prvi put se oglasio otkako je uhapšen i optužen da je špijun pre skoro dve godine.

Vilan je rekao za „ABC Njuz“ da je, kada su mu agenti ruske obaveštajne službe FSB upali u sobu u hotelu Metropol, u blizini Kremlja, u decembru 2018. godine, verovao da je sve to bila podvala. - Nisam bio siguran da li je to stvarno. Nisam znao da li me prijatelji zezaju ili ne. Očigledno je ubrzo postalo sasvim stvarno - rekao je TV mreži iz zatvorskog logora u centralnoj Rusiji. Vilan je uhapšen samo nekoliko minuta nakon što mu je prijatelj uručio fleš disk