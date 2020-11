Danas tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na severu Srbije i po pojedinim kotlinama, gde će se niska oblačnost zadržati veći deo dana.

Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša od 10 do 15 stepeni, a u mestima gde se niska oblačnost duže zadrži oko 8 stepeni. Ujutru ponegde slab prizemni mraz, a u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama niska oblačnost ili magla. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. U Beogradu ujutru na širem području grada slab prizemni mraz, magla i niska oblačnost, koja će se zadržati veći deo dana. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do