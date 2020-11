Brnabić: Od utorka ograničeno radno vreme do 21 čas

Sandžak haber pre 7 sati | Beta/FoNet, Danas

Vlada Srbije je danas na održanoj sednici donela odluku da ograniči rad pre svega ugostiteljskih objekata do 21 čas, ali i ostalih objekata (prodavnica, tržnih centara..), rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić. Radno vreme biće ograničeno za sve, osim apoteka, dostava hrane, bezninskih pumpi za točenje goriva i privrede. Rad neće biti dozvoljen od 21 čas do pet časova ujutru. Kako je istakla premijerka, mere će trajaće 15 dana, do 1. decembra, kada će se