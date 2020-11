Milorad Dodik: Tužan sam zbog Banjaluke, koalicioni partneri su bili licemerni

Večernje novosti pre 3 sata | O.M.

MILORAD Dodik, predsednik SNSD, kaže da je ova stranka odnela pobedu u 41 opštini/gradu, što je za jednu više nego na prošlim izborima.

- Statistički imamo bolji rezultat nego ranije. Osvojili smo 41 opštinu, a među njima Prijedor, Doboj i Istočno Sarajevo u kojima SNSD nije bio na vlasti - rekao je Dodik. On kaže da nije sretan, već tužan što su izgubili Banjaluku. - Igor Radojičić je jedan od najuspešnijih gradonačelnika koje je ovaj grad imao, ali poštujemo odluku građana. Nije fer to što je Banjaluka uradili Radojičiću! On je jedan od naših najsposobnijih kadrova. Ali što se tiče stranačke