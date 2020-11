"Svi znamo šta je bilo bolje za Srbiju": Vučić: Sa Bajdenom imam dobar odnos, ali Tramp je bio naš izbor

Blic pre 1 sat | S. B. M.

Predsednik Srbije, govoreći o nedavnim izborima u Americi, istakao je da ima dobar odnos sa Bajdenom, ali da svi znaju šta bi bilo bolje za Srbiju. - Sa Bajdenom imam dobar i pristojan odnos, To je jedan od ljudi koji je fantastično pripremljen za sastanke. Jedna moja prijateljica je radila sa njim. Ako me pitate šta bi bilo za Srbiju bolje, jasno je zbog politike da je to bio Tramp, on je bio naš izbor. To bi bila lakša pozicija za Srbiju, ali to nema veze sa