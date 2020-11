Vučić: Najteži dan, bolnički kapaciteti puni

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Presdsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je današnji dan bio najteži za Srbiju od početka epidemije korona virusa.

Vučić je za televiziju Hepi kazao da do 20.30 ima više od 4.800 hospitalizovanih, kao i da su svi bolnički kapaciteti puni. On je kazao da će Srbija pokušati da nabavi 500.000 do milion doza vakcine protiv korona virusa, kako je naveo, „da se vakciniše bar pola miliona ljudi, da se smanji pritisak na bolnice“. On je naveo da vakcinisanje neće biti obavezno, već da će vakcinu primiti oni koji moraju – zdravstvo, vojska i policija. „Samo bih molio one koji pričaju da