Predsednik Vučić u ćirilici: Daćemo sve od sebe da nabavimo vakcinu za što više građana Srbije! Izborićemo se sa mafijom

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Svi bolnički kapaciteti su puni - rekao je na početku obraćanja predsednik Vučić. - Mi od poslednjeg preseka imamo najteži dan po broju zaraženih - istakao je on. - Ljudi moraju da nam pomognu, da održavaju distancu i nose maske - rekao je predsednik. NABAVKA VAKCINE Predsednik je obećao večeras da će država dati sve od sebe da pokuša da, do kraja godine, nabavi ne 10.000 ili 30.000 vakcina, već pola miliona