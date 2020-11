Putin zaprepastio jermene: U oktobru ubedio Azerbejdžana da prekinu napad, Pašinjin odbacio jedini zahtev Alijeva

Pravda pre 2 sata | rs.sputniknews. com

Konačni status Karabaha nije rešen, Moskva održava status kvo, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u intervjuu za televiziju „Rusija 24“.

„Ako budu normalni odnosi između Azerbejdžana i Jermenije, biće moguće rešiti pitanje statusa Karabaha“, dodao je ruski predsednik. On je istakao da je za Nagorno-Karabah potrebno vreme kako bi se miran život vratio u domove i da rane još nisu zaceljene. „Najvažnije je da smo uspeli da zaustavimo krvoproliće. Više od četiri hiljada ljudi poginulo je samo prema zvaničnim podacima, a zapravo, mislim i više. To nije film, to je tragedija koja se događa u životu sa