Tri nove mere koje razmatra krizni štab

KRIZNI štab za borbu protiv virusa korona razmatra tri nove mere u Srbiji, ukoliko one koje su sinoć stupile na snagu ne daju rezultate, rekao je dr Branislav Tiodorović.

U Srbiji su sinoć stupile na snagu nove epidemiološke mere, ugostiteljski objekti i prodavnice rade do 21 sat, od večeras se zaustavljaju i 24 noćne linije u Beogradu. Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba kaže da je potrebno najmanje nedelju dana da postojeće mere daju efekat, kao i da se pravi efekat najbolje vidi za 10 do 12 dana. On dodaje da se situacija svakodnevno prati i analizira i kaže da ukoliko postojeće mere ne daju efekat,