WHO: Borba protiv drugog talasa epidemije bez vakcine

Od početka pandemija korona virusa umro je više od 1,35 miliona ljudi u svijetu, dok je trenutno blizu 16 miliona aktivnih slučajeva.

Vakcine neće stići na vrijeme za borbu protiv drugog talasa pandemije korona virusa i mnoge zemlje će nastaviti da se bore bez vakcine, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija (WHO). Predstavnik WHO-a Michael Ryan izjavio da će proći najmanje četiri do šest mjeseci prije nego što bilo gdje bude dovoljno vakcina. Upozorio je da na vakcine ne treba gledati kao na "čarobnu stvar", prenijela je Beta pozivajući se na AFP. "Još nismo stigli do vakcina", rekao je