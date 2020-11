Varheji: Vlada Srbije ima moć da sprovede reforme, to je uslov za nova poglavlja

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Vlada Srbije ima svu potrebnu moć da sprovede evropske reforme, a tad će Evropska komisija moći da uveri članice EU da treba otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom, izjavio je danas u Evropskom parlamentu (EP) evropski komesar za proširenje Oliver Varheji (Varhelyi).

Varheji je na video-konferenciji s članovima Spoljnopolitičkog odbora (AFET) o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori naglasio da se „jedinstvena prilika mora iskoristiti“, takodje i zato što će to omogućiti da Dijalog Beograd-Priština bude okončan uspehom. Evropski komesar je istakao da je Srbija imala veoma dobre rezultate u ekonomskoj politici sve do epidemije korona virusa i, osvrćući se i na reforme u Crnoj Gori, dodao da je ohrabrujuće to da su sve zemlje Zapadnog