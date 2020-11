Oblačno i hladnije, na jugu i istoku moguća kiša i sneg

N1 Info pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, a na jugu i istoku su mogući kiša i sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 5, a najviša od 3 do 7 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, suvo i hladnije vreme. Najniža temperatura biće oko 1, a najviša oko 5 stepeni. Narednih sedam dana biće suvo, stabilno i prosečno hladno vreme za ovo doba godine. Očekuju se jutarnji mrazevi s čestom pojavom magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka. Kod većine hroničnih