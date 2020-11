"Ne znam da li mi se ikada ovako nešto desilo": Đoković utučen nakon poraza i kraja sezone: Ne mislim da sam igrao loše...

Blic sport pre 2 sata | P. L.

je izgubio u polufinalu Londona i završio sezonu večeras u O2 areni.

Srpski as nije uspeo da se plasira u finale Završnog mastersa, a na put mu je stao Dominik Tim. Nakon poraza najbolji teniser sveta poručio je kako je Austrijanac zasluženo slavio i stigao do nove šanse da po prvi put osvoji trofej na poslednjem turniru u sezoni. - Bio je veoma izjednačen meč od početka do kraja. Treći set smo obojica dobro servirali, fer je bilo da se odluči tajbrejk. Nestvarno je šta je on uradio od 0-4 u taj brejku. Ne mislim da sam igrao loše.