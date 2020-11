Đoković: Zvuči bezveze da kažem OK, naravno da je sezona izvrsna, ali stremim ka boljem

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

NAJBOLjI teniser sveta Novak Đoković porazom od Dominika Tima sa 2:1 u setovima u polufinalu Završnog mastersa u Londonu je okončao sezonu.

Naš as je uspeo da osvoji četiri trofeja - Australijan open, Dubai, te Masterse u Sinsinatiju i Rimu. Tome može da se doda i da je na početku godine sa reprezentacijom Srbije u Australiji došao do trofeja na ATP kupu. Svetski broj jedan je ukratko rekapitulirao sezonu koja je bila i više nego čudna. - OK. Imao sam i bolje i gore sezone, osvojio sam jedan Slem i igrao finale još jednog. Završio sam godinu kao svetski broj jedan, zvuči bezveze da kažem 'OK'. Naravno