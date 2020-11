Vreme je za zimsku odeću: Jutra hladna sa mrazem, temperatura u minusu!

Mondo pre 2 sata | Tamara Sekulović

Pre podne više oblaka, posle podne delimično razvedravanje. Biće par stepeni toplije. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, u Beogradu 7 stepeni.

Pre podne više oblaka, posle podne delimično razvedravanje. Biće par stepeni toplije. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, u Beogradu 7 stepeni. Danas nas očekuje hladno jutro, mestimična magla i slab mraz. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana delimično razvedravanje. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -4 do 2 , a najviša od 4 do 9 stepeni. Upozorenje: MAGLA - Horizontalna vidljivost manja od 200m. U ponedeljak jutro hladno, mestimično