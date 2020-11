Pompeo se oprostio od srpskog patrijarha: Irinej bio inspirativni vođa

Vesti online pre 44 minuta | Sputnjik

Američki državni sekretar Majkl Pompeo uputio je saučešće Srpskoj pravoslavnoj crkvi povodom smrti patrijarha srpskog Irineja.

Pompeo je naveo da je patrijarh bio inspirativni vođa, poštovan i cenjen i izvan Srbije i SPC. – Svetom Arhijerejskom Sinodu u ime američkog naroda izražavam najdublje saučešće povodom upokojenja njegove svetosti, arhiepiskopa pećkog, mitropolita beogradsko-karlovačkog i patrijarha srpskog Irineja – navodi se u poruci Pompea objavljenoj na Tviteru. My deepest condolences on the passing of His Holiness, Serbian Patriarch Irinej. He led the Serbian Orthodox Church