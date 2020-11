Ima mrtvih i više ranjenih! Napadnuta crkva u Kaliforniji (video)

Mondo pre 26 minuta | Marija Ivetić

U crkvi u Kaliforniji dogodio se napad. Kako javlja AP, dve osobe su ubijene u napadu koji se odigrao u baptističkoj crkvi u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Prema prvim izveštajima, nekoliko osoba je ranjeno. U pitanju je crkva u mestu San Hoze, a mediji izveštavaju da su žrtve izbodene. Policija na Tvitteru kaže da je više ljudi povređeno, a da su neki od njih životno ugroženi. Nejasno je bilo koliko je ljudi ranjeno.