Vremenska prognoza do kraja nedelje: Tek za vikend promena

Nova pre 6 sati | Autor:Ana Kalaba

U finiš novembra ulazimo s jutarnjom maglom, ponegde i mrazom, suvim i hladnim vremenom.

Jutarnja temperatura prognozirana za danas je od -4 do 1, dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu posle hladnog i maglovitog jutra, oblačno, ali bez kiše. Temperatura oko 7 stepeni. U Srbiji danas ujutro slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a na planinama pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije