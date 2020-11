Ujutru mraz i magla preko dana razvedravanje

Glas Zapadne Srbije pre 6 sati

U ponedeljak suvo uz mraz i maglu ujutru, a tokom dana toplije nego u nedelju uz prolaznu oblačnost na severu.

Međutim, biće oblasti gde se magla ili niska oblačnost sa sumaglicom može duže zadržati uz hladnije vreme. Vetar slab severozapadni ili promenljivog pravca. Pritisak znatno iznad normale. Minimalna temperatura od -6° C do 1° C, a maksimalna od 4° C u Užicu do11° C u Negotinu. U zapadnoj Srbiji suvo uz mraz i maglu ujutru, a tokom dana toplije nego u nedelju. Međutim, po kotlinama se magla ili niska oblačnost sa sumaglicom može duže zadržati uz hladnije vreme. Vetar