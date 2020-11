Džonson: Vakcinacija u Velikoj Britaniji Neće biti obavezna

Blic pre 1 sat

Britanska Vlada neće primoravati građane da se vakcinišu protiv kovida 19, rekao je danas premijer Boris DŽonson. - Neće biti obavezne vakcinacije.

Mi ne radimo tako u ovoj zemlji - rekao je Džonson na konferenciji za novinare. Džonson je rekao da u Vladi smatraju da je vakcinacija dobra ideja i da on lično odbacuje svaku antivaksersku propagandu i smatra da ti ljudi nisu u pravu. - Svi treba da prime vakcinu čim bude dostupna - naglasio je britanski premijer. On je dodao da se nada da će skoro svi Britanci koji spadaju u rizične grupe primiti vakcinu protiv kovida 19 do Uskrsa.