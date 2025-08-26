Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Blic pre 1 sat
Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Izrael "duboko žali" zbog napada Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na bolnicu Naser u Kan Junisu, navela je danas kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u saopštenju na engleskom jeziku.

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Naser u Gazi. Izrael ceni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila. Vojne vlasti sprovode temeljnu istragu", navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael. Izraelski vojni zvaničnici su medijima na hebrejskom jeziku ranije danas rekli da je izraelski tenkovski tim granatirao jutros kameru postavljenu u bolnici Naser u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, zbog uverenja da se uređaj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Netanjahu: Ubistvo novinara tragična nesreća

Netanjahu: Ubistvo novinara tragična nesreća

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Britanski ministar dobio opomenu zbog Džej Di Vensa: Druženje na imanju se završilo neprijatno

Britanski ministar dobio opomenu zbog Džej Di Vensa: Druženje na imanju se završilo neprijatno

Kurir pre 4 minuta
Trovanja u poznatim letovalištima sve češća: Više od 100 ljudi u agoniji zbog ručka, ovo je uzrok

Trovanja u poznatim letovalištima sve češća: Više od 100 ljudi u agoniji zbog ručka, ovo je uzrok

Kurir pre 4 minuta
Italijani sanjaju potajno svoju staru valutu – liru

Italijani sanjaju potajno svoju staru valutu – liru

Politika pre 5 minuta
Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Blic pre 1 sat
Vojska se povukla, američki vojnici su izginuli... Šta se tačno desilo biće jasno tek za godinu dana?

Vojska se povukla, američki vojnici su izginuli... Šta se tačno desilo biće jasno tek za godinu dana?

Alo pre 50 minuta