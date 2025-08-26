Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Izrael "duboko žali" zbog napada Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na bolnicu Naser u Kan Junisu, navela je danas kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u saopštenju na engleskom jeziku.

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Naser u Gazi. Izrael ceni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila. Vojne vlasti sprovode temeljnu istragu", navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael. Izraelski vojni zvaničnici su medijima na hebrejskom jeziku ranije danas rekli da je izraelski tenkovski tim granatirao jutros kameru postavljenu u bolnici Naser u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, zbog uverenja da se uređaj