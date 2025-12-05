Tramp izabrao novog arhitektu za balsku dvoranu

Politika pre 1 sat
Tramp izabrao novog arhitektu za balsku dvoranu

Mediji su ranije objavili da je Mekreri savetovao uzdržanost, kako bi se sprečilo da nova balska dvorana zaseni postojeću strukturu Bele kuće

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izabrao je novog arhitektu da nadgleda njegov projekat izgradnje balske dvorane u Beloj kući, saopštio je danas portparol Bele kuće Dejvis Ingl. „Kako počinjemo da prelazimo na sledeću fazu razvoja balske dvorane Bele kuće, administracija je uzbuđena što može da podeli vest da se veoma talentovani Šalom Baranes pridružio timu stručnjaka kako bi sproveli viziju predsednika Trampa o izgradnji onoga što će biti najveći
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp izabrao novog arhitektu. Evo koji će biti njegov zadatak: "Pridružio se timu stručnjaka kako bi sproveli viziju"

Tramp izabrao novog arhitektu. Evo koji će biti njegov zadatak: "Pridružio se timu stručnjaka kako bi sproveli viziju"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Medvedev kaže da će se korišćenje ruske imovine koju je EU zamrznula smatrati povodom za rat

Medvedev kaže da će se korišćenje ruske imovine koju je EU zamrznula smatrati povodom za rat

Danas pre 50 minuta
Ukrajina zabranila dolazak delegacije Evropske komisije u Kijev! Dovoljno je bilo da u timu bude samo jedan čovek koji im…

Ukrajina zabranila dolazak delegacije Evropske komisije u Kijev! Dovoljno je bilo da u timu bude samo jedan čovek koji im smeta!

Kurir pre 35 minuta
Poništena naredba; Sud dozvolio Trampu da rasporedi Nacionalnu gardu u Vašingtonu

Poništena naredba; Sud dozvolio Trampu da rasporedi Nacionalnu gardu u Vašingtonu

Kurir pre 40 minuta
Vens: Antisemitizam na desnici nije u porastu

Vens: Antisemitizam na desnici nije u porastu

Politika pre 25 minuta
Dronovi primećeni blizu rute leta Zelenskog na putu za Dablin

Dronovi primećeni blizu rute leta Zelenskog na putu za Dablin

Politika pre 5 minuta