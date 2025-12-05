Tramp izabrao novog arhitektu. Evo koji će biti njegov zadatak: "Pridružio se timu stručnjaka kako bi sproveli viziju"

Šalom Baranes ima izvanredno iskustvo koje može doprineti realizaciji projekta Administracija je izrazila uzbuđenje zbog doprinosa arhitekte Američki predsednik Donald Tramp izabrao je novog arhitektu da nadgleda njegov projekat izgradnje balske dvorane u Beloj kući, saopštio je portparol Bele kuće Dejvis Ingl. "Kako počinjemo da prelazimo na sledeću fazu razvoja balske dvorane Bele kuće, administracija je uzbuđena što može da podeli vest da se veoma talentovani