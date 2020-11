Krizni štab doneo odluku o pomeranju zimskog raspusta

Plus online pre 1 sat | Pirot Plus Online

Na sednici Kriznog štaba je odlučeno da zimski raspust na teritoriji čitave Republike Srbije bude pomeren i da traje od 21. decembra do 18. januara.

Sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, od petog do osmog razreda, preći će na onlajn nastavu od ponedeljka, 30. novembra, do 21. decembra, odnosno do početka zimskog raspusta koji odlukom Kriznog štaba danas pomeren, odlučio je danas Krizni štab za borbu protiv kovida 19. Vrtići se ne zatvaraju, saopštio je epidemiolog Branislav Tiodorović. Ne zatvaramo sistem obrazovanja, samo ga prevodimo na drugi sistem, dodao je on. Nastavljamo sa svim meramo koje