Kon hoće Još jača zatvaranja: "Zakasnili smo sa merama!"

Pravda pre 1 sat | N1

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je za N1 da je situacija u vezi sa koronavirusom kritična, "čak na nekim mestima katastrofalna", zbog smeštaja pacijenata. Ističe da se "svakako zakasnilo sa merama", jer je još od 6. novembra medicinski deo Kriznog štaba predlagao restriktivnije mere, ali da sa druge strane postoji ozbiljna argumentacija, u vezi sa ekonomskim aspektom mera. Na pitanje kada će se videti posledice toga što se nisu poštovale epidemiološke mere tokom sahrane patrijarha, Kon je rekao - otprilike

“Katastrofalno znači da vi praktično nemate u ovoj situaciji gde da smestite ljude… Katastrofalno je i što se neprekidno povećava kako broj umrlih, tako i registrovanih obolelih. Beograd se tu malo izdvaja. Rano je još govoriti o sigurnom zaravnjenju, ali do nekog zaravnjenja je došlo”, rekao je Kon u Danu uživo. Na pitanje da li se zakasnilo sa merama kao što to smatraju Ujedinjeni protiv kovida, on ističe da se “svakako zakasnilo, to ja tvrdim”. “Još od 6.