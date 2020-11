Legenda o Maradoni zauvek će živeti u Napulju

Danas pre 6 sati | Piše: Beta/AP

Bivši predsednik fudbalskog kluba Napoli Korado Ferlaino rekao je danas da je Dijego Maradona godinama predstavljao duh grada Napulja.

Legendarni fudbaler Dijego Maradona umro je danas od srčanog udara u 60. godini. Mnogi tuguju zbog smrti legendarnog fudbalera, kako u Argentini tako i u Napulju, gde je Maradona igrao od 1984. do 1991. godine i postao legenda kluba. On se smatra jednim od najboljih igrača svih vremena, a u Napulju i više od toga. Predvodio je Napoli do jedine dve titule u Seriji A, 1987. i 1990. godine, razbudio je pobednički duh navijača i približio grad i klub Milanu i Torinu.