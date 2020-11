Piksi Stojković: Još čuvam Maradonin dres iz Firence

Mozzart sport pre 1 sat

“Veliki gubitak za fudbalski svet... Mogu misliti kakva će žal u Napulju biti“, kaže legendarni srpski fudbaler za MOZZART Sport

Majstora ima s vremena na vreme. Ali Dijego Armando Maradona bio je jedan jedini. Priznaje to i Dragan Stojković, najveći fudbalski as koga je srpski fudbal imao u poslednjih pola veka. Retki su ljudi kojima se takav as divio, međutim, legendarni Piksi ne krije: Maradona je bio inspiracija svima, pa i našem najvećem fudbalskom umetniku. “Otišao je jedan od najvećih igrača na planeti. Mađioničar u kopačkama. Fizički nije više sa nama, međutim, njegovo delo, njegove