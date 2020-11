Građani sa simptomima od danas moraju prvo da se jave u kovid ambulante

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Svi građani koji imaju simptome infekcije korona virusom moraće od danas najpre da se jave kovid ambulantama u svojim sredinama kako bi tamo bila uradjena inicijalna dijagnostika, najavio je direktor Infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.

On je kazao i da je odlučeno da svi pacijenti koji nisu neposredno vitalno ugroženi a koji dođu u prijemno-trijažne ambulante bez uputa iz kovid ambulanti i urađenih analiza, budu vraćeni u domove zdravlja. „Molim građane, a to je od danas i zvanična odluka da moraju prvo da se jave u kovid ambulante i da se tamo uradi inicijalna dijagnostika koja uključuje rendgen pluća i laboratoriju jer to je ono što praktično zaglavljuje rad prijemo-trijažnih ambulanti u samim