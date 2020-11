Lukašenko šokirao: Neću biti vaš predsednik ako se usvoji novi Ustav - Biće gore ako nam poture rat!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

BELORUSKI lider Aleksandar Lukašenko izjavio je da neće više obavljati funkciju predsednika države ukoliko se usvoji novi Ustav.

- Ja ne pravim novi Ustav da odgovara meni. U slučaju usvajanja novog Ustava ja više sa vama neću sarađivati kao predsednik. Zbog toga možete da se smirite - rekao je on. Takođe je rekao i da nikada neće dozvoliti da se novi Ustav usvoji a da je neko nešto zabrljao ili je lažirao plebiscit. - Čak i u slučaju da znam da to što se dešava nije ono što ja hoću. Zašto? Zato što beloruski narod mora da prođe to što mora da prođe. Bolje sada, bez rata, biće gore ako nam