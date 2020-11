Recipročna mera Srbije, ambasador Crne Gore u Beogradu persona non grata

N1 Info pre 20 minuta | N1 Beograd

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je, povodom proglašenja ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića personom non grata, postupilo na recipročan način, objavljeno je sajtu tog ministarstva.

"Povodom proglašenja ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića personom non grata, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije postupilo je na recipročan način, pa je ambasador Tarzan Milošević proglašen takođe personom non grata", saopšteno je. Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore proglasilo ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića, za personu non grata i zatražilo da napusti Crnu Goru. "Nakon dužeg i kontinuiranog mešanja u