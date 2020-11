Dart Vejder i Ratovi zvezda: Glumac Dejv Praus preminuo u 85. godini

Radio 021 pre 3 sata | BBC News na srpskom

The former bodybuilder was also given an MBE for his long-running role as the Green Cross Code Man.

BBC Dejv Praus, nekadašnji bodibilder iz Bristola najpoznatiji po ulozi Darta Vejdera u filmskoj trilogiji Ratovi zvezda, preminuo je u 85. Godini. Praus je izabran da glumi Vejdera jer je bio fizički dominantna ličnost, ali je glas ovom čuvenom filmskom negativcu dao Džejms Erl Džouns. „Neka sila uvek bude sa njim", rekao je Tomas Bouington, Prausov dugogodišnji agent. „Iako je bio poznat kao čovek koji je glumio mnoga čudovišta - za sve nas koji smo radili sa