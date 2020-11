Crna Gora ne odustaje od protjerivanja srbijanskog ambasadora

Al Jazeera pre 1 sata

Zvanična Podgorica je pozdravila odluku Vlade u Beogradu da odustane od protjerivanja crnogorskog ambasadora u Srbiji.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore te evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi pozdravili su odluku Vlade Srbije da odustane od protjerivanja ambasadora Crne Gore u Srbiji, jer za to, ističu, nije ni bilo razloga. No, dok će Srbija odustati od protjerivanja crnogorskog ambasadora u Srbiji Tarzana Miloševića, Podgorica će, javljaju agencije, ostati dosljedna o proglašenju srbijanskog diplomate u Crnoj Gori Vladimira Božovića personom non grata. Iz