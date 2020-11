Varheji pozvao Podgoricu da odustane od proterivanja ambasadora

Danas pre 1 sata | Piše: Beta

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji pozdravio je današnju odluku Vlade Srbije da ne otkaže gostoprimstvo ambasadoru Crne Gore Tarzanu Miloševiću, a pozvao je zvaničnu Podgoricu da učini isti potez.

„Poštovanje dobrosusedskih odnosa, regionalna saradnja su proširenja EU i procesa stabilizacije i pridruživanju“, napisao je Varheji na svom Tviter profilu. #Montenegro #Serbia: I welcome Serbian Government decision to withdraw expelling of Montenegrin ambassador. I call on Montenegro to do the same. Respect for good neighbourly relations®ional cooperation are cornerstones of #EUenlargement & Association and Stabilisation Process. — Oliver Varhelyi