Tramp se predaje? I dalje insistira da su izbori namešteni, ali priznaje: Teško ću ostvariti cilj

Donald Tramp priznao je neuspeh u pokušaju da poništi rezultate američkih predsedničkih izbora.

On je na sudu u nedelju, tokom prvog intervjua otkako je izgubio reizbor od demokratskog rivala Džozefa Bajdena početkom novembra, rekao da mu je teško da ostvari svoj cilj. - Pa, problem je u tome što je teško doći do Vrhovnog suda – rekao je Tramp. – Imam najbolje advokate, pravnike, oni žele da iznesu slučaj, ako dospe dotle. Rekli su da je to veoma teško. Možete li to zamisliti? Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, podneo je slučaj, a