SAD preispituje podobnost stranca sa američkim vizama, najavljen prekid izdavanja i kamiondžijama

Administracija predsednika Donalda Trampa saopštila je da preispituje više od 55 miliona ljudi koji imaju važeće američke vize.

Proverava se da li su ti ljudi eventualno kršili propise, što bi moglo da dovede do njihove deportacije. Sve se događa u vreme rastućih akcija protiv stranaca kojima je dozvoljen boravak u SAD. U pisanom odgovoru na pitanje AP-a, Stejt department je saopštio da su svi koji imaju vize, uključujući i strane turiste, podložni stalnoj proveri da li su zbog nečega nepodobni za dozvolu ulaska ili boravka u SAD. "Ako bi se takve informacije našle, viza bi bila ukinuta, a,