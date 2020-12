U Španiji ograničena okupljanja i putovanja za Božić i Novu godinu

Danas pre 1 sata | Piše: Beta

U Španiji su dozvoljena okupljanja za Božić i Novu godinu do deset osoba, i moći će samo pod određenim uslovima da se putuje iz jednog u drugi region za praznike, saopštilo je večeras Ministarstvo zdravlja.

Da bi se izbeglo širenje korona virusa, porodična okupljanja će biti moguća do deset osoba tokom nekoliko dana – 24, 25. i 31. decembra, kao i 1. januara. Ministarstvo je navelo da će od 23. decembra do 6. januara biti zabranjeno putovanje između regiona. Biće omogućene samo jednodnevne posete drugim članovima porodice ili rođacima. Policijski čas na Božić i Novu godinu biće od 22.00 do 1.30. Španija je u novembru smanjila broj zaraženih, ali je i dalje jedna od