Sutra pretežno oblačno, toplije, duvaće jaka košava

Nova pre 1 sata | Autor:Agencije Autor:Agencije

U Srbiji će danas posle jutarnjeg mraza i magle preovlađivati pretežno oblačno, vetrovito i malo toplije vreme, u većini mesta suvo, samo je posle podne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu moguća kratkotrajna slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Kako se navodi, očekuje se da će od danas do 6. decembra u južnom Banatu duvati jak i olujni jugoistočni vetar, košava, maksimalne brzine od 24 do 28 metara u sekundi, odnosno do 100