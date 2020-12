Na snagu stupile oštrije mere, otvara se kovid bolnica u Batajnici

RTS pre 7 minuta

U Srbiji je od početka epidemije koronavirusom ificirano 199.158 osoba, a testirano je 1.844.731. Kovid 19 do sada je odneo 1.765 života. Na respiratorima je 288 pacijenata, objavljeno je na sajtu covid19.rs.

08:24 Tiodorović: Kašnjenje mera mnogo će nas koštati Kašnjenje mera mnogo će nas koštati, navodi za RTS epidemiolog i Član Kriznog štaba Branislav Tidorović. Ističe da posebno zabrinjava to što sada imamo raspirivanje epidemije i van Beograda. "Do pre sedam, osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama u Leskovcu, Vranju, sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će doprineti tome da mi ukoliko se ove mere ne budu stvarno poštovale do kraja