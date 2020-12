Zaječarac uz pretnju nožem oteo oko 50.000 dinara iz jedne apoteke

Glas Zaječara pre 6 sati | Miljko Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su S.

R. (1995) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo. On se tereti da je juče oko 13 sati, uz pretnju nožem, od radnice jedne apoteke u Zaječaru oduzeo novac u iznosu od oko 50.000 dinara, kažu iz PU Zaječar. Policija je, nakon prijave događaja, brzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronađen nož i deo novca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden