Misteriozna bolest i Indija: Stotine ljudi u bolnici, uzrok se još ne zna

Južne vesti pre 4 sati | BBC News na srpskom

PTI Hundreds have been admitted to hospital. Jedan čovek je preminuo, a 227 ljudi je smešteno u bolnicu zbog zaraze za sada nepoznatom bolešću u državi Andra Pradeš na jugu Indije. Pacijenti su primljeni sa različitim simptomima - poput mučnine i nesvestice, saopštili su lekari. Zvaničnici kažu da je u toku istraga o bolesti koja se proširila gradom Eluru. Indija je druga zemlja na svetu po broju zaraženih korona virusom i borba sa pandemijom traje mesecima. Par -