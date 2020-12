Gordana se porodila i pitala doktora zašto su ugasili svetlo: Izgubila je vid potpuno, ali završila je fakultet i odgajila dvoje dece!

Blic pre 10 minuta | J.A.K.

Gordanu Glibo iz Hrvatske gubitak vida nije sprečio da doživi mnoga životna iskustva.

Nije joj zamračio budućnost, već učinio da živi život punim plućima. Postupno je gubila vid i sa 18 godina je potpuno oslepela. Ali nije dopustila da joj to uskrati mnoga životna iskustva. Završila je fakultet, odgajila dvoje dece. Fantastično kuva i odlično se snalazi u saobraćaju. Omiljena krilatica joj je: "Gde ima volje, ima i načina!", piše "HRT". - Mislim da je najgora stvar koju možemo da uradimo sebi i drugima jeste da kažemo: "Ja to ne mogu" ili "Ti to ne