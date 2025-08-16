Podiže temperaturu na Ibici: Ivana Šopić u ovom izdanju šeta ulicama ostrva - fotka se golišava, a evo ko joj pravi društvo (foto)

Blic pre 1 sat
Podiže temperaturu na Ibici: Ivana Šopić u ovom izdanju šeta ulicama ostrva - fotka se golišava, a evo ko joj pravi društvo…

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić podelila je na društvenim mrežama da se nalazi u Španiji.

Ivana uživa na Ibici, a na ovom ostrvu joj je, po svemu sudeći, baš sve po meri. Pokazala je izdanje za šetnju ulicama, ali i ko joj pravi društvo na plažama. Slikala se sa drugaricom u kupaćim kostimima i evidentno je da se odlično provode. Ivana je pokazala i pogled iz sobe i mnoštvo drugih detalja. Inače, Ivana je ranije objavljivala i snimke sa letovanja, kao i provode na jahti, a obilazila je najlepše plaže sa prijateljima. Komplimenti na račun njenog izgleda
Španija

