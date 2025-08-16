Minić, predubok dekolte i čipka: Sanja Marinković u ovom izdanju šeta Rimom - slika se u WC-u i žali se: "Koliko je toplo" (foto)

Voditeljka "Pinka" Sanja Marinković otkrila je na Instagramu da se nalazi u Italiji.

Ona se oglasila iz Rima i podelila niz detalja sa putovanja. - Koliko je toplo - poručivala je Sanja u opisu jedne objave, dok je na fotkama vidimo sa predubokim dekolteom. Čipka, minić, Sanjin osmeh i šarmantne ulice "večnog grada", sve to smo mogli da vidimo na njenom profilu, dok je stigla i da opali selfi u WC-u. Podsetimo, Sanja je vrlo disciplinovana žena. Njeno telo zategnuto je kao praćka, a sve to postigla je uz naporne sate u teretani, kao i posebnu
