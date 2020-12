Hteo da se zakolje nožem kojim je ubio monaha: Kako je izvedeno hapšenje Dragana Ševa, osumnjičenog za zločin u manastiru kod Šipova (video)

Večernje novosti pre 2 sata | O. MATAVULj

DRAGAN Ševo (40), koji je osumnjičen da je u ponedeljak uveče u manastiru Glogovac u Babićima kod Šipova ubio monaha Stefana Ačića (62) uhapšen je u sredu po podne u Banjaluci.

On se tereti za krivično delo teško ubistvo. U akciji SAJ i policije, njemu su lisice na ruke stavljene oko 16 časova u blizini motela "Nana" - potvrdila je, za "Novosti" Mirna Miljanović, portparol MUP Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da su osumnjičenog locirali kada je iznajmio sobu u motelu. Objekat je ubrzo opkoljen i započeli su pregovori o predaji, ali je on to odbio. - Pretio je da će se ubiti nožem. Specijalci su brzo